بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 03 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 03 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء باردة نسبياً على مناطق الشمال الشرقي ومعتدلة نسبياً على بقية مناطق ليبيا بينما تتأثر المناطق الغربية بدايةً من يوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بداية من مساء الغد مما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-25)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب احياناً مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الاخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-18)مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما قد تتسبب باثارة الاتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-30)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31- 34)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة اليومين القادمين.