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عمليات الكرامة الرئيسية مستعدين للدفاع عن الشعب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وجه آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبد الله الهمالي، كتابا إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

وقال اللواء الهمالي، وفي كتابه “تتقدم إليكم غرفة عمليات الكرامة الرئيسية والغرف التابعة لها من ضباط وضباط صف. وجنود بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة (عيد الفطر المبارك) .

وأكد آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية في خطابه أنهم على اتم الاستعداد لتنفيذ تعليماتكم للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي. والمحافظة على امنه واستقراره”.

كتاب آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية
كتاب آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية

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اخبار ليبيا 24

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