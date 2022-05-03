الشكري: البلد على مشارف مجهول لن ننجو منه ومعجزة سفينة نوح لن تتكرر

حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، من أن ليبيا على مشارف مجهول لن تنجو منه إذا لم تكن هناك حوكمة لإدارة الموارد السيادية والإنفاق والتنمية، منوهاً إلى أن معجزة سفينة نوح لن تتكرر.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “(1) حوكمة إدارة الموارد السيادية للدولة الليبية، (2) حوكمة الإنفاق العام (إدارة الدولة + تنمية)، وثيقتان هامتان يجب إعطاؤهما الأولية وإنجازهما من طرف نخبة وطنية متخصصة يهمها مصلحة البلد واستمراريته وضمان الحفاظ على متطلبات الحياة الكريمة اللائقة لأجياله القادمة”.

وأضاف “تقدم الوثيقتان للسلطة التشريعية لإقرارهما وللسلطة التنفيذية للعمل بها وللأجهزة الرقابية للتأكد من الالتزام بها وتطبيقها، وما دون ذلك سنظل نتجادل ألف عام ويتهم بعضنا بعضاً ويسرق بعضنا بعضاً فيما يواصل بعضنا الآخر شحذ سيوف جاهليته الأولى ويتيح الفرصة لقوى إقليمية ودولية للتدخل كي تحمي مصالحها وهو تدخل قد يكون مبرراً للحفاظ على أمنها العسكري والاقتصادي في ظل المتغيرات الدولية التي تجرى”.

وتابع “افيقوا.. أيها المتصارعون على سلطة وجاه ودنيا غرور فانية، فالبلد على مشارف مجهول لن ننجو منه جميعاً ومعجزة سفينة نوح لن تتكرر”.