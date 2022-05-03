الارصاد: اجواء باردة اليوم.. ومنخفض صحراوي يبدأ غداً بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 03/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن أجواء تكون باردة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 18 – 23 مْ مع تكاثر السحب على هذه المناطق بينما تكون معتدلة نسبياً على بقية مناطق ليبيا وتتراوح ما بين 25-30 مْ، على مناطق الشمال الغربي، وتتراوح على اغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين 30-35 مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر المناطق الغربية بعد مشيئة الله بداية من يوم الغد بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال وارتفاع في درجات الحرارة، وتتحول الرياح من القطاع الشمالي وتسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة بينما يتحرك المنخفض ليؤثر على المنطقة الشرقية.