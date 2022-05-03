أجواء باردة على مناطق الشمال الشرقي والمناطق الغربية تتأثر يوم الغد بمنخفض جوي صحراوي

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تكون الأجواء باردة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 23) م مع تكاثر السحب على هذه المناطق بينما تكون معتدلة نسبياً على بقية مناطق ليبيا.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (25 – 30) م، وتتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين ( 30 – 35 ) م.

وأفاد أنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية بداية من يوم الغد بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة، وتتحول الرياح من القطاع الشمالي.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تسجل انخفاضا تدريجيًا على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة بينما يتحرك المنخفض الصحراوي ليؤثر على المنطقة الشرقية.