خفض الإنتاج في ليبيا ونيجيريا تقلص قدرة أوبك على زيادة الإنتاج

أخبارليبيا24

كشف مسح أجرته “رويترز” أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة.

وأوضح المسح أن الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا بددت تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.

وأوضح المسح أن منظمة (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفعت حالة القوة القاهرة التي سبق وأعلنتها في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي.

وحذرت المؤسسة. من أن “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.