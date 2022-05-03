محاولات التدخل بشأن إخلاء أحد مخيمات تاورغاء في طرابلس لم تكلل بالنجاح – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني. أن محاولاته مع النائب العام ومع الحكومة بشأن إخلاء أحد مخيمات نازحي تاورغاء في طرابلس لم تكلل بالنجاح.

وأضاف الشيباني. أنه تواصل شخصيًا معهم عقب مباغتة المسلحين الذين هددوا الأهالي. وأجبروهم على الإخلاء. لكن للأسف الشديد لم تكلل محاولاتنا بالنجاح لظروف لا أعتقد أنها خافية على كل متابع للشأن الليبي.

وأوضح أنه في منتصف شهر مارس. كان هناك أمر إخلاء من النائب العام لمخيم الدعوة الإسلامية. وأنه قابل على إثرها النائب العام واتفقنا على تأجيل الإخلاء الى مابعد عيد الفطر”.

وتابع النائب :”وسمعنا حديث مكرر عن احتمالية إخلاء مخيم الفلاح. وهو تهديد قائم منذ فترة يظهر على السطح أحيانا ويخبؤ أحيانا أخرى”.

وأفاد أنه تم التواصل مع الحكومة. من أجل صرف بدل الإيجار للمخيمات المستهدفة بالإخلاء والتعويض الشامل لجميع أهالي تاورغاء. بعد أن تم أخيرا إدراج تاورغاء من ضمن المناطق المتضررة من أحداث 2011″.

وأكد الشيباني أن الحكومة. أحالت أمر صرف بدل الإيجار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وأمر التعويض الشامل إلى وزارة الإسكان والتعمير، لجنة التعويضات المركزية.

وذكر النائب. أن الوزارتان قامتا بالأعمال المطلوبة وإتمام كافة الأجراءات المبدئية. في انتظار الخطوات النهائية قريبا وهي تحظى باهتمامنا وتحت متابعتنا.

وكانت مصادر متطابقة. أكدت أن مسلحين يتبعون جهاز الدعم والاستقرار أعلموا قاطني مخيمات نازحي تاورغاء في طرابلس بالإخلاء.

وأوضحت المصادر. أن المسلحين أمهلوا نازحي مخيمي الفلاح 1 و2 حتى ثالث أيام العيد كحد اقصى للإخلاء. محذرين رافضي القرار والمتأخرين عن موعد الإخلاء بالاعتقال والسجن.