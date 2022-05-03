بعد ساعات من فراره.. القبض على سارق أغنام في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على متهم بسرقة أغنام، وذلك بعد ساعات من فراره من قوة أمنية حاولت توقيفه.

وورد بلاغ، أمس الإثنين، من مواطن يفيد بسرقة أغنامه على يد أحد الأشخاص، وبعد ملاحقة وإيقاف السارق تمكن من الفرار هاربًا داخل المزارع بعد أن هدد بإلقاء قنبلة يدوية على قوة من قسم النجدة بتمركز النهضة، وفق بيان صادر عن المديرية.

وانتقلت عديد الدوريات التابعة لمديرية أمن صبراتة إلى مكان الحادث وتمكنت من ضبطه بمساعدة الأهالي الذين أبلغوا عن تحفظهم على شخص للاشتباه به، وتبين أن هذا الشخص هو المتهم وقد نزع ملابسه زاعمًا أنه تعرض لعملية سطو، وفق البيان.

وأشار البيان إلى القبض على المتهم ونقله إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات علما بأنه خارج مدينة صبراتة.