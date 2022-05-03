وزارة الداخلية: ضبط متهم بسرقة أغنام في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخص متهم بسرقة أغنام في مدينة صبراته.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مديرية أمن صبراتة تلقت بلاغا من أحد المواطنين مفاده قيام بشخص يقود مركبة شحن بسرقة أغنامه.

وانتقلت الدوريات التابعة لمديرية الأمن لعين المكان للبحث عن السارق وضبطه وتمت ملاحقته وإيقافه لكنه تمكن من الفرار بعد أن قام بإشهار قنبلة يدوية “رمانه” مهدداً بإلقائها واتجه هارباً داخل المزارع بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أهل أحد البيوت بالمنطقة قاموا بالتحفظ على المتهم وإبلاغ أعضاء الشرطة لاشتباههم به بعد أن قام بنزع ملابسه التي كان يرتديها متحججا بأنه قد تعرض لعملية سطو افقدته مركبته، وعلى الفور انتقل أعضاء الدوريات رفقة مدير الأمن لتعرف عليه، وتم ضبطه وجلبه إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الاجراءات حياله.