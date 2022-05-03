«الداخلية» تؤكد ضبط 15 سجينا هربوا من سجن مليتة بعد «تمرد مسلح»

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، ضبط 15 سجينا فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة بعد واقعة «تمرد مسلح».

وأوضحت الوزارة في بيان، أن فجر الإثنين، شهد واقعة «تمرد مسلح» للمساجين داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وحسب البيان، فقد شكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، ما أسفر عن ضبط 15 من المساجين الفارين، أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.

– مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجينا هاربا من سجن مليتة

» الداخلية» تهيب بالمواطنين المساعدة في ضبط الفارين

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن أي أحد منهم لما في ذلك من التزام بروح المواطنة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية.

وثمنت الوزارة جهود مديرية أمن السهل الغربي في ضبط مجموعة من الفارين، ووجهت الأجهزة الأمنية والضبطية لبذل أقصى الجهد للبحث والتحري للقبض عن باقي الفارين.

ومساء أمس، أعلنت مديرية أمن السهل الغربي القبض على 15 سجينا هربوا من سجن مليتة بعد تمرد مسلح.