تصفية أحد عناصر الأمن العام في طرابلس وحرق جثته في السيارة

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أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن مجموعة مسلحة أقدمت على تصفية الشرطي أسامة شهوب في طرابلس رمياً بالرصاص.

وأوضحت المصادر أنه تم إشعال النيران بسيارة الدورية التي كان يستقلها أثناء عمله تحت كوبري الدائري الثالث في غوط الشعال.

وذكرت المصادر أن حرق السيارة تم وجثة شهوب بداخلها، مؤكدة أنه أحد عناصر جهاز الأمن العام ومن سكان حي الأكواخ طرابلس.

كما شهدت مدينة صبراتة السبت عملية تصفية للشاب ربيع شعبان العجيلي على يد مسلحين مجهولين.

وأكد مصدر مطلع أن عملية تصفية طالت الشاب ربيع شعبان العجيلي تحديدا عند تقاطع الأندلس صبراتة.

وأوضح المصدر أن المغدور به العجيلي تعرض لإطلاق النار عندما كان يقود مركبته الخاصة نوع مرسيدس AMG 2018 بيضاء اللون.