مقتل أحد منتسبي جهاز الأمن العام بالطريق الدائري الثالث بطرابلس

أفادت مصادر متطابقة بالعثور على جثة أحد منتسبي جهاز الأمن العام بالطريق الدائري الثالث في غوط الشعال بطرابلس مصاباً بـ 3 طلقات، واشتعال النيران بسيارة الدورية التي كان يقودها.

وأفادت المصادر، أن الشرطي القتيل يدعى أسامة شهوب، وهو أحد منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وتم العثور على جثته فجر اليوم الثلاثاء؛ مصاباً بثلاث طلقات، كما عثر على سيارة الوردية التي كان يستقلها أثناء فترة عمله وقد اشتعلت فيها النيران.

وأكدت المصادر، أنه حتى الساعة لم يتم التعرف على الجناة، ولاتزال التحقيقات مستمرة من قبل تحري الأمن العام والمباحث الجنائية لمعرفة الجناة، وأسباب الواقعة.