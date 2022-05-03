ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ،عن ضبط 15 سجينا فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة بعد واقعة «تمرد مسلح».

وقال الوزارة إنه و بالإشارة إلى ما حصل فجر الاثنين الموافق 2022/5/2 بمؤسسة الاصلاح والتاهيل مليتة بشأن واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة ونتج عنه فرار العديد من السجناء الى داخل الحدود الادارية لمديرية امن السهل الغربي.

وعلى الفور قامت مديرية أمن السهل الغربي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، مما اسفرت عن ضبط عدد خمسة عشر من المساجين الفارين، حيث ان اغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.

كما أهابت وزارة الداخلية للسادة المواطنين بابلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات تؤدي الى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن اي احد منهم لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية التي ينبغي ان يتسم بها المواطن في الابلاغ عن اي من الجنح والجنايات بما في ذلك هؤلاء الفارين من العدالة حتى تتمكن جهات الاختصاص من تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب.

هذا و ثمنت الوزارة الجهود التي قامت بها مديرية أمن السهل الغربي في ضبط مجموعة من الفارين ونفس الوقت تستنفر كافة الأجهزة الأمنية والضبطية لبذل أقصى الجهد للبحث والتحري للقبض عن باقي الفارين لإرساء دعائم الامن والاستقرار على المستوى الوطني.