مقتل شرطي في «التمرد المسلح» داخل سجن مليتة

أعلن جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية مقتل شرطي في واقعة «تمرد مسلح» داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء.

ويدعى الشرعي نادر خليفة عمرو محمود ونعاه الجهاز قائلا: «يُنعي جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية شهيد الواجب بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نادر خليفة عمرو محمود، والذي أستُشهد دفاعا عن الوطن وقدم روحه فداءً لأجله إثر التمرد الذي وقع داخل المؤسسة من قبل النزلاء الفارين».

– «الداخلية» تؤكد ضبط 15 سجينا هربوا من سجن مليتة بعد «تمرد مسلح»

– مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجينا هاربا من سجن مليتة

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط 15 سجينا فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة بعد واقعة «تمرد مسلح».

وأوضحت الوزارة في بيان، أن فجر الإثنين، شهد واقعة «تمرد مسلح» للمساجين داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وحسب البيان، فقد شكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، ما أسفر عن ضبط 15 من المساجين الفارين، أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.