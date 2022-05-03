مالطا توداي: الإيقاع بمحتال مالطي استخدم أمواله لشراء سلسلة متاجر في ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى ارتباط رجال أعمال مالطيين باستثمارات غير معروفة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى قيام رجل الأعمال “ريان شمبري” ببيع سلسلة متاجر “سوبر ماركت” بقيمة 94 ألف يورو إلى “دارين كاشا” لسداد ديونه، مبينًا أن “شمبري” متورط في عمليات احتيال وغسيل أموال، وأن من بين أعماله التجارية سلسلة متاجر في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن هذا المحتال فر من مالطا في نوفمبر من العام 2014 وتنقل بين عدة دول إقليمية ليستقر في أسكتلندا تاركًا وراءه ديونا تقدر بملايين اليوروهات. مشيرًا إلى أن “كاشا” وشركاؤه وافقوا على تحويل حصة في سلسلة المتاجر الكبرى في مايو من ذات العام بعد أن أقرضوا “شمبري” أموالا كبيرة.

وتابع التقرير أن هذه الأموال ومقدارها 5 ملايين و700 ألف يورو مولت توسيع أعمال سلسلة المتاجر في ليبيا، مشيرًا إلى تسليم أسكتلندا “شمبري” لمالطا.

ترجمة المرصد – خاص

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