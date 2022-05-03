باشاغا تعهد بإخراج فاغنر من ليبيا ولكنه يريد مساعدة بريطانيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وعد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بصفته رئيسا للوزراء بإخراج فاغنر من ليبيا ولكنه يريد مساعدة بريطانيا.

وأضاف باشاغا في مقالة بصحيفة التايمز البريطانية، أن بريطانيا ستكون حليفا لا يستغنى عنه في القتال ضد المرتزقة الأجانب.

وأوضح رئيس الحكومة أنه يريد شراكة استراتيجية مع بريطانيا تقوم على التجارة والأمن والتشارك في الاستخبارات.

وأكد باشاغا أن الشعب الليبي لا يريد رؤية عقد آخر من الحرب الأهلية، ولا يريدون أيضا مشاهدة قوات المشاة التابعة لفاغنر وهي تنهب البلدات والقرى الليبية.

وتعهد رئيس الحكومة بدعم الموقف البريطاني من العدوان الروسي على أوكرانيا. موضحًا أن حكومته مستعدة للعمل مع بريطانيا لو أرادت شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا. وأن حكومته هي شريكهم المناسب.

وأضاف باشاغا أن الليبيين يريدون العيش في بلد طبيعي، بلد بحكومة واحدة وبانتخابات حرة ونزيهة وبلد خال من المرتزقة، مثل أوكرانيا.

ولفت إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها ليبيا، فلديها أكبر احتياطي للنفط في كل قارة أفريقيا، مؤكدًا أنه عند استأنف ضخ النفط فسيساعد على فطم العالم عن النفط الروسي.

وأفاد رئيس الحكومة أنه يمكن للنفط والغاز الليبي المساعدة في تعويض النقص العالمي وتخفيض أسعار الوقود في بريطانيا.