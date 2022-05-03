رويترز: تركيا تحث ليبيا على تجنب أي خطوات قد تجدد الاشتباكات

قدمت وكالة رويترز للأنباء تقريرًا، حول الموقف التركي من الصراع السياسي الذي يجري في ليبيا في الوقت الحالي

وأوضح التقرير، أن “تركيا حثت ليبيا على الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد الصراع ودعت السلطات إلى اتباع العمليات الديمقراطية وسط أزمة السيطرة على السلطة التنفيذية في البلاد”.

وأردف التقرير، أن “الأزمة السياسية في ليبيا تصاعدت منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر والتي كانت مخططة كجزء من عملية سلام لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها الناتو”.

وتابع؛ “قدمت تركيا الدعم العسكري والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة المعترف بها دوليًا ، وساعدتها في محاربة هجوم استمر عدة أشهر على العاصمة طرابلس من قبل قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر. ولا يزال لديها أفراد عسكريون ومقاتلون من الميليشيات السورية في ليبيا”.

وأشار التقرير إلى أن “أنقرة دعمت عملية السلام لكنها ظلت صامتة إلى حد كبير منذ الاضطرابات الأخيرة في ليبيا بعد تشكيل حكومتين متنافستين”.

وواصل التقرير، مبينًا أنه “بعد اجتماع استمر قرابة 4 ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء ، قال مجلس الأمن القومي التركي إن «الهدوء في ليبيا الذي تحقق من خلال التضحيات الكبيرة” كان فرصة للسلام»”.

ودعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى “الامتناع عن الخطوات التي قد تتسبب في اشتباكات جديدة” وحث السلطات في البلاد على “اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.

وقدم التقرير خلفية أوضح خلالها؛ أنها “تشكلت حكومة وحدة وطنية مؤقتة تدعمها أنقرة العام الماضي للإشراف على الفترة السابقة للانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة”.

وتابع؛ “وعندما انهارت الانتخابات، قال مجلس النواب في الشرق ومقره طبرق، إن ولاية الحكومة انتهت، وعين إدارة جديدة وأجرى انتخابات العام المقبل”.

وختم التقرير موضحًا أنه “ومع ذلك ، قال رئيس وزراء حكومة الوحدة إنه لن يتخلى عن السلطة إلا بعد الانتخابات ، وحشدت القوات المسلحة التي تدعم كل جانب حول طرابلس ، مما أثار مخاوف من صراع آخر أو عودة الانقسام الإقليمي، ولم يتم تحديد موعد لانتخابات جديدة”.