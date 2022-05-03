الشرطة القضائية: مقتل شخص من مؤسسة الإصلاح مليته جراء تمرد السجناء

أعلن جهاز الشرطة القضائية مقتل شخص من العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة جراء التمرد الذي شهدته المؤسسة أمس الاثنين.

وأكد جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نادر خليفة عمرو محمود قتل دفاعا عن الوطن.

من جانبه أعلنت مديرية أمن السهل الغربي ضبط 15 سجين من الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة ودعت المواطنين إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمديرية أمن السهل الغربي عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن أي أحد منهم.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى حدوث تمرد مسلح فجر الاثنين بمؤسسة الإصلاح والتاهيل مليتة نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي وعلى الفور قامت مديرية أمن السهل الغربي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين حيث أن اغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.