“الداخلية” تحذر المواطنين من التستر على الهاربين من سجن مليتة

شددت وزارة الداخلية على ضرورة أن يبادر المواطنون بإبلاغ الأجهزة الأمنية بشأن أي معلومات تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، محذرة من مغبة التستر على السجناء الذين فروا من سجن مليتة.

وناشدت الوزارة المواطنين التحلي بروح المواطنة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية التي ينبغي أن يتسم بها المواطن فيما يخص الإبلاغ عن أي من الجنح والجنايات، بمن في ذلك هؤلاء الفارين من العدالة حتى تتمكن جهات الاختصاص من تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

جاء هذا التحذير من “الداخلية” على خلفية ما شهدته مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، الإثنين، بشأن واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة، وهو ما تسبب في فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وقد قامت مديرية أمن السهل الغربي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، مما نجم عنه ضبط 15 من المساجين الفارين، وغالبيتهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وثمنت الوزارة الجهود التي قامت بها مديرية أمن السهل الغربي في ضبط مجموعة من الفارين، وتستنفر الأجهزة الأمنية والضبطية كافة لبذل أقصى الجهد للبحث والتحري للقبض عن بقية الفارين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.

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