في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منظمة رصد الجرائم تطالب بوقف العنف والاعتقال ضد الصحفيين

أخبارليبيا24

جددت منظمة رصد الجرائم الليبية اليوم الثلاثاء مطالبتها للسلطات في ليبيا بوقف كافة أشكال التضييق والعنف والاعتقال التعسفي ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

وطالبت المنظمة في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة بضرورة احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة وحماية الصحفيين.

وشددت منظمة رصد الجرائم الليبية على ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين منهم، ومسائلة كافة مرتكبي الانتهاكات ضدهم.

و يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

وهدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة. كما ونصَّ هذا الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين.

ويعتبر الثالث من مايو يومًا لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير.

كما يخصص هذا اليوم للتذكير بعدد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.