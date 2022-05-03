معلقًا على واقعة التمرد في سجن مليتة.. التكبالي: جعلوا عيدنا قعقعة سلاح وتهريب مساجين

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على واقعة التمرد المسلح الذي حدث في سجن مليتة، الواقع بين العجيلات وزوارة، فجر يوم العيد الإثنين وتهريب عدد من المساجين.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جعلوا عيدنا قعقعة سلاح وتهريب مساجين، بدل حلوى الأفراح وشذى الياسمين”، مردفًا: “أنبكي على عصر الظلام أم على سيادة المجرمين؟”.

يشار إلى أن مديرية أمن السهل الغربي، قد قالت مساء الإثنين إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث أن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، وبالفعل تمكن منتسبو المديرية من ضبط 15 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية