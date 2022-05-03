إعادة 71 سجيناً فاراً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير إدارة العلاقات ومكتب التوثيق والإعلام الأمني بجهاز الشرطة القضائية العميد أحمد أبوكراع إعادة 71 سجيناً فاراً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وأضاف أبوكراع في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء أن ضبط السجناء تمت بعد عملية تمرد حدثت بالسجن مساء أمس الإثنين.

وأوضح أن 151 سجين تمكنوا من الفرار خلال التمرد المسلح الذي وقع بالمؤسسة. وتمت إعادة 71 سجنياً بالتعاون بين الشرطة القضائية وكل الأجهزة الأمنية.

وأفاد مدير الإدارة. أن عملية التمرد المسلح التي حدثت بالمؤسسة نتج عنها مقتل شهيد الواجب نادر خليفة عمرو محمود. بالإضافة إلى عدداً من المصابين. بعد محاولة التصدي لعملية التمرد المسلح داخل سجن مليتة.

وأشار ابوكراع إلى أن كل الأجهزة الأمنية مستنفرة لضبط واسترجاع باقي السجناء الفارين، المتهمين في قضايا جنائية ومدنية وهجرة غير شرعية.

وذكر أنه تم تعميم أسماء السجناء وصورهم وعنوانيهم. مطالباً الجميع بالتعاون مع السلطات الأمنية وجهاز الشرطة القضائية لإعادتهم بأسرع وقت، والإبلاغ عن أي سجين فار.

وناشد مدير الإدارة الحكومة والسلطات العليا بالالتفاف إلى جهاز الشرطة القضائية وتوفير الإمكانيات لهم. وإجراء بعض الصيانات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل على مستوى ليبيا. لأنها تعاني من نقص في الإمكانيات.

وأكد أوبكراع أن الزنزانات ضيقة وأعداد السجناء كبيرة، موضحًا أن مكتبي النائب العام والمحامي العام ناشدوا وطالبوا بتوفير الإمكانيات.