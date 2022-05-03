«حويلي»: من المتوقع استئناف اجتماعات القاهرة  في 15 مايو الجاري

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي إنه “من المتوقع أن تستأنف لجنتا الدستور في مجلسي النواب والدولة اجتماعهما في القاهرة في 15 من الشهر الجاري”.

وكان «حويلي» قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن الاجتماعات بين لجنتي مجلس الدولة والنواب لم تؤجل أو تعلق. مؤكدًا أن الاجتماعات ستستكمل بعد العيد لانتهاء الجولة الأولى فقط.

وأضاف قائلآ: إن اللجنة المشتركة وضعت لائحة داخلية تنظم عملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والدولة لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه.

ووصف أجواء اللقاءات بـ”الجيدة”، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية تتمثل في أن الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل.

كما كشف حويلي أنه تقدم بمقترح للجنة المشتركة تضمن أربعة بنود يمكن تطبيقها حال فشلت التعديلات على مشروع الدستور وتتضمن التالي:

تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

خلال 45 يومًا من اعتماد هذا الاتفاق يتوافق المجلسان على حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي على أن يستأنس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، وتُعدّل فيه المواد الخلافية ويعتمد المجلسان مشروع الدستور المعدل كدستور للبلاد لدورة برلمانية واحدة.

خلال 20 يومًا من اعتماد الدستور يتوافق المجلسان على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الدستور المعدل، على أن تسلم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

خلال 180 يومًا من تسلم المفوضية العليا للانتخابات القوانين تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.