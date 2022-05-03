سفارة الولايات المتحدة: يجب حماية الصحفيين في ليبيا وأي بلد آخر

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ضرورة عقد العزم على حماية الصحفيين وحرية التعبير في ليبيا وفي أي بلد آخر.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة تغريدات لها بموقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه في العديد من البلدان، يخاطر الصحفيون بحياتهم لإعلام الجمهور وإخضاع الحكومات للمساءلة.

وأضافت السفارة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب أن نعقد العزم على حماية الصحفيين وحرية التعبير، على شبكة الإنترنت أو خارجها، في ليبيا أو في أي بلد آخر.

وقالت السفارة إن اعتقال علي الريفاوي مراسل قناة 218 أو قتل المدون الطيب الشريري خارج نطاق القانون يعد من الأمثلة الحديثة التي تظهر أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة.