رئيس الحكومة: نحن ملتزمون بملاحقة المهربين ورجال العصابات

أكد رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، بأن حكومته ستعيد الديمقراطية، واعداً مجلس النواب الذي انتخبه ومجلس الدولة الاستشاري بتنظيم انتخابات في أقرب وقت.

باشاغا، وفي مقال له في صحيفة “التايمز” البريطانية، وعد بأن “حكومته ستعمل على الحد من تدفق الهجرة الشرعية”، حيث قال: “فمظهر الناس الذين يغرقون في جماعات بالبحر المتوسط وهم يحاولون العبور إلى أوروبا “صدمني”.

وتابع: “ولا يمكن حل المشكلة بدون مساعدة ليبية فـ”نحن ملتزمون بملاحقة المهربين ورجال العصابات، ولكننا نريد المساعدة”.