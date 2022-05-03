بالصور..باشاغا يعرب عن شكره لحسن ضيافة أهالي سرت

العنوان – سرت

أعرب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن شكره لحسن الضيافة والاستقبال من قبل أهالي سرت.

وأدى باشاغا يوم أمس الإثنين صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سرت مع عدد من وزراء الحكومة وجمع من أعيان وحكماء المدينة.

واحتفل الليبيون أمس الإثنين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، حيث توافد الآلاف إلى الساحات العامة والمساجد في مختلف المدن والمناطق لأداء صلاة العيد.

وكان رئيس الحكومة الليبية أعلن الأحد أنه صُدم من الوضع الكارثي الذي يعيش فيه أهالي المدن والمناطق التي قام بزيارتها خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال باشاغا، في كلمة له “عندما زرنا بعض المناطق من ليبيا الحبيبة. مثل سبها والجفرة وسرت وإجدابيا والبريقة وراس لانوف، صدمنا من الوضع الكارثي الذي يعيش فيه المواطنين في هذه المناطق. طرق متهالكة ومنهارة وتجد نفسك في منتصف الطريق تسير على الرمال وتحتاج إلى دليل”.

وأضاف، “استمعت إلى قصص مفجعة حول أسر تاهت في عرض الصحراء وماتت عطشا بعد ضياعهم واستخدام طرق بدائية. وجدت مدنا بلا شبكات صرف صحي “مدن الأشباح”.