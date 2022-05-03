الكهرباء: قطع بأحد موصلات خط “القوارشة” جنوب بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، حدوث قطع بأحد موصلات خط “القوارشة” جنوب بنغازي رقم “2 جهد30 ك ف”.
وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن خط “القوارشة” جنوب بنغازي رقم “1” لا يزال في الخدمة، مشيرة إلى التنسيق لصيانة الخط عن طريق فرق صيانة الخطوط.
وقبل يوم، أكدت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار في عدد من المناطق بمدينة بنغازي، وقالت الشركة، في بيان فجر الإثنين، إن هناك إطفائيات كثيرة في مغذيات الجهد 11كيلو فولت في مناطق (قنفودة وجروثة وهواري والمقزحة وتيكا وبوعطني وغيرها)، بسبب الرياح القوية.
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