باشاغا: سنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي

تعهد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بتوفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي؛ مؤكدا إيمانه بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجز زاوية في منظومة حقوق الإنسان

وأضاف باشاغا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة سنولي لإصلاح الصحافة والإعلام الأهمية التي تستحقها.

ودعا باشاغا كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، مؤكدا على دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وتوجه باشاغا بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، وترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم.