دخول الوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة ذات القدرة الإنتاجية 120 ميغاوات على الشبكة العامة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانة جرى خلالها استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الاختبارات اللازمة.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء على صفحتها على «فيسبوك» بأنه سيجري لاحقًا الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميغاوات على الشبكة الكهربائية، مشيدة بجهود كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي يهدف إلى تحسين ورفع قدرات محطات الإنتاج.

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وشكرت الشركة العامة للكهرباء الشركة الهندية التي قامت بتنفيذ الأعمال بمحطة كهرباء شمال بنغازي وكذلك شركة «الجيك» للطاقة والإدارة العامة للإنتاج وإدارة محطة كهرباء شمال بنغازي وطاقمها الفني على جهودهم المبذولة والمتواصلة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

استبدال عمود مولد الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (الشركة العامة للكهرباء)