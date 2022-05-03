القوى العاملة المصرية تؤكد تسجيل أول طلب استقدام عمالة تجاه ليبيا

أكد وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان تسجيل أول طلب استقدام عمالة مصرية تجاه ليبيا، حيث أشار، خلال عرض نشاط وزارته عن الربع الأول من العام الحالي، إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية حرصت على أن تولي اهتمامًا خاصًا للتحول الرقمي عبر إطلاق منصة الربط الالكتروني مع ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى لتنظيم وحوكمة نقل العمالة المصرية.

وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منصة ” وافد ” الرقمية لاستجلاب وتنظيم العمالة الوافدة وقّعت على إثرها عدد من الاتفاقيات مع دول مصر وتونس والنيجر؛ بهدف تسهيل انخراط القوى العاملة الأجنبية في سوق العمل المحلي.

وكان وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة على العابد الرضا قد كشف عن تنفيذ 6 مشروعات، سيتم البدء فيها بعد نهاية شهر رمضان، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة طرابلس، مؤكدًا تسفير قرابة 2,500 عامل مصري للبدء في المشروع بمشاركة 30% من العمالة الليبية كتشغيل و 20% آخرين كتدريب وفقًا للقانون الليبي.

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