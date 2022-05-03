«داخلية الدبيبة»: ضبط 9 سجناء فارين من سجن مليتة بمدينة الزاوية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، ضبط 9 سجناء فارين من سجن مليتة في مدينة الزاوية من قبل مركز شرطة الطويلة التابع لمديرية أمن صبراتة بعد تلقيه بلاغًا بالخصوص داخل نطاق اختصاصه الإداري، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت وزارة الداخلية إعادة السجناء المضبوطين للسجن ذاته مقبوضًا عليهم، منوهة بأنه جرى تعميم قائمة بأسماء الفارين على جميع التمركزات الأمنية والتأكيد على ضرورة التعرف إلى هوية الأشخاص المارين من الطرقات العامة بالكامل.

وأكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، أحمد بوكراع، أن هناك حالة تمرد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل ببمنطقة مليتة أدت إلى وفاة شرطي وهروب قرابة 170 سجينا.

وأضاف «بوكراع»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن هناك 60 سجينا من أصل 170 أعيدوا إلى السجن منهم من سلم نفسه طواعية ومنهم من قُبض عليه».

وذكر الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، أن السجناء مازالوا داخل الحدود الإدارية بالمنطقة وسيتم القبض عليهم جميعا.

وأفادت مصادر متطابقة بالعثور على جثة أحد منتسبي جهاز الأمن العام بالطريق الدائري الثالث في غوط الشعال بطرابلس مصاباً بـ 3 طلقات، واشتعال النيران بسيارة الدورية التي كان يقودها.

وأفادت المصادر، أن الشرطي القتيل يدعى أسامة شهوب، وهو أحد منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وتم العثور على جثته فجر اليوم الثلاثاء؛ مصاباً بثلاث طلقات، كما عثر على سيارة الوردية التي كان يستقلها أثناء فترة عمله وقد اشتعلت فيها النيران.

وأكدت المصادر، أنه حتى الساعة لم يتم التعرف على الجناة، ولاتزال التحقيقات مستمرة من قبل تحري الأمن العام والمباحث الجنائية لمعرفة الجناة، وأسباب الواقعة.