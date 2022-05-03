هروب 170 سجينا من مؤسسة إصلاح مليتة..وتضارب بين الداخلية والقضائية في عدد المقبوض عليهم

العنوان – صبراتة

أكدت وزارة الداخلية أن مركز شرطة الطويلة التابع لمديرية أمن صبراتة تمكن من القبض على عدد 9 فارين من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إعادة الفارين إلى السجن ذاته مقبوضاً عليهم، وتعميم قائمة بأسماء الفارين على جميع التمركزات الأمنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التعرف على هوية الأشخاص المارين من الطرقات العامة بالكامل.

ومن جهته، كشف الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع أنه تم القبض على 60 سجينا وإعادتهم إلى السجن.

وأوضح بوكراع في تصريحات صحفية أن هروب المساجين تم عقب حالة تمرد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة أدت إلى وفاة شرطي وهروب قرابة 170 سجينا.

ولفت الناطق باسم الجهاز إلى أن بعض المساجين الفارين قاموا بتسليم أنفسهم طواعية ومنهم من قُبض عليه، مؤكدًا أنهم مازالوا داخل الحدود الإدارية بالمنطقة.