حزبان ليبيان يدعوان إلى العودة لدستور 1951

دعا حزبا ليبيا للجميع والاتحادي الوطني القوى الوطنية كافة، من أحزاب وكيانات سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء ومثقفين ومشايخ وحكماء وأفراد؛ إلى تبني العودة إلى الدستور الاتحادي وفقًا للأقاليم الثلاثة التاريخية.

ورأى الحزبان، في بيان مشترك صادر عنهما عقب اجتماع لهما في مدينة بنغازي؛ ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة التي تتوافق مع ظروف المرحلة والتمسك بذلك سبيلاً وحيدًا للوصول إلى العدالة التي تمثل اللبنة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود والسلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة؛ بهدف إنقاذ البلاد والعباد، بحسب وصف البيان.

وجاء بيان الحزبين في ظل ما تشهده ليبيا من نزاعات وخلافات وحروب مريرة عانت منها البلاد لسنوات عديدة بالإضافة إلى الإخفاق والفشل في المجالات والمستويات كافة، خاصة المسار الدستوري وعدم قدرة الأطراف على اعتماد دستور توافقي يقبل به الليبيون ليكون الأساس لبناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطات والثروات.

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