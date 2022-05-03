تفاصيل بيان البريقة بشأن وجود شوائب بالبنزين

أخبار ليبيا 24

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب في بعض محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع والتي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه.

وكان مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى، عادل بن دردف، قد نفى يوم 29 أبريل الماضي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، وجود وقود (بنزين) رديء داخل بنغازي.

وقال بن دردف، إن من المستحيل أن يكون هناك وقودا سيئا داخل خزانات شركة البريقة.

وأكدت البريقة، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة، خالٍ من الشوائب والمواد الملوثة.

وأوضحت شركة البريقة، أنها تتبع نظام وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي.

وقالت، إنه يتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ كذلك. ويتم أخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة (شركة تفتيش) ويتم إجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة.

وأضافت الشركة، أنه يتم الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق.

وأشارت البريقة، إلى أن يتم أخذ عينة متجانسة من الشحنات القادمة إلى مستودع راس المنقار ومصراتة والزاوية.من قبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية.

البريقة تتضامن

وقالت الشركة، إنها تتضامن مع المواطن فيما أصابه من ضرر وتطلب أصحاب العلاقة بمراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل.

ولفتت إلى احتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تآكل خزانات البعض الآخر. بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات.

وقالت إنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق.

وأضافت، إنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة.