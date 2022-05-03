رئيس الحكومة: سنولي لإصلاح الصحافة والإعلام الأهمية التي يستحقها وسنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي

هنأ رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
باشاغا، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية فبيسبوك، قال: “اتوجه بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، واترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم”.
وتابع: “سنولي لإصلاح الصحافة والإعلام الأهمية التي يستحقها وسنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي؛ لإيماننا بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجز زاوية في منظومة حقوق الإنسان”.
وأضاف: “أدعو كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة”، مؤكداً على “دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.
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