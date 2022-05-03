رئيس الحكومة: سنولي لإصلاح الصحافة والإعلام الأهمية التي يستحقها وسنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي

هنأ رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

باشاغا، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية فبيسبوك، قال: “اتوجه بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، واترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم”.