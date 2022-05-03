الدبيبة: الأبواب والطرق أقفلت أمام من يريدون التمديد لأنفسهم

العنوان – مصراتة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، إن الأبواب والطرق أقفلت أمام من يريدون التمديد لأنفسهم.

وأضاف الدبيبة في معايدة نضمها بلدي مصراتة بحضور عدد من الوزارء والنواب، أن ليبيا ستصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، وأنهم مستمرون في دعم الفقراء، وصندوق دعم الزواج.

ولفت الدبيبة إلى أنه سيتم صرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، مشيرا إلى تحسن الكهرباء في المدة الماضية قياسا بالسنوات السابقة.

وطالب بدعم إجراء الانتخابات، كي يختار الناس من يريدون، مذكرا بشعار حكومته أنه لا حرب ولا قتال في ليبيا مرة أخرى.

وأكد أنه لا يوجد طريق أو مسار في ليبيا. سوى الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، داعيًا إلى الوقوف مع الوطن ضد مشاريع التقسيم والحروب.