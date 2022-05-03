بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.. إدانة أميركية لاستمرار احتجاز علي الريفاوي

أدانت السفارة الأميركية في ليبيا استمرار احتجاز مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، معتبرةً الاستمرار في تغييبه عملاً خارج نطاق القانون، وواحداً من الأمثلة الحديثة التي تظهر أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للسفارة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت من خلالها إلى حماية الصحفيين وحرية التعبير، على شبكة الإنترنت أو خارجها.

ويتزامن اليوم العالمي لحرية الصحافة مع مرور 39 يومًا على احتجاز الريفاوي من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة سرت، وتحديدًا في السادس والعشرين من مارس الفائت

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