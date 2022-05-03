إحباط محاولة بيع شحنة أرز كبيرة تم رفضها بالميناء منذ 7 سنوات  

تمكن جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية من إحباط بيع شحنة أرز فاسدة كانت معدة للإتلاف منذ 2015 بأحد الموانئ لعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي .

وذكر الجهاز، في بيان له، أن عناصر الجهاز تمكنوا من إحباط وإيقاف وباء كارثي كان سوف ينتشر بعد مدة، حيث تم ضبط مجموعة ممن أوكلت إليهم بعض المهام للمحافظة على غداء الليبيين فخانوا الأمانة وساهموا في بيع شحنة أرز فاسدة كانت معدة للأإتلاف منذ 2015 بعد أن تبين بأن بها حشرات حية بناء على تقرير مركز الرقابة على الأغذية وغير صالحة للاستعمال البشري والحيواني.

وأضاف الجهاز، أن المدعو (ع. أ. ج. أ) يعمل بالميناء اتفق مع شخص يعمل بشركة عالم البحار المكلفة بالعمل مع لجنة الإتلاف ويدعى (و. ع. ع. أ)، والذي بدوره أخبر بأن يتفق مع رئيس لجنة الإتلاف المكلف من قبل مصلحة الجمارك المدعو (ر. م. أ. أ ).

وتابع، أنه تم الاتفاق بينهم على قيمة 1500 دينار لكل شحنة نصيب رئيس اللجنة 1000 دينار ونصيب الموظف المكلف من قبل شركة النظافة 500 دينار ويدعي ( م. ع. م. ب ) على أن يتم تفريغها بأحد المزارع بمنطقة وادي الربيع تحديدا بئر العالم بعد ذلك يتم بيعها إلى أحد تجار المواشي بمدينة مصراتة يدعى ( أ. ك ) ب 130 دينار للقنطار.