في يوم الصحافة العالمي.. المنفي يطالب بالحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسرا

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طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بالحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسرًا، وذلك في يوم الصحافة العالمي.

وقال المنفي: “نحيي في اليوم العالمي للصحافة كل صحفي وصحفية، كل صوت وقلم مهني، يسعى إلى الحقيقة والنقد البناء، والحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسرًا”.

وأضاف: “إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح، بأقلام مهنية واعية”.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن يوم 3 مايو بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة.

وحلّت ليبيا هذا العام في الترتيب 143 عالميا بينما تذيلت ليبيا الدول المغاربية ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.