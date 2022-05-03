باشاآغا: ندعو كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة ومواجهة خطاب الكراهية

ليبيا – بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا التحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين قال بأنهم يبذلون جهودًا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، وترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم حسب تعبيره.

باشاآغا أكد في تدوينة له على موقع “فيسبوك” تابعتها المرصد على أنه سيولي الأهمية لإصلاح الصحافة والإعلام التي يستحقها، مبينًا بأن حكومته ستوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي؛ لإيمانم بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان.

ودعا باشاآغا كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، وأؤكد على دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف

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