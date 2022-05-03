عملية إيريني: التحقيق مع 179 سفينة في أبريل.. وسفن تركية رفضت التفتيش

أعلنت قيادة العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني”، الثلاثاء، عن قيامها بالتحقيق مع 179 سفينة تجارية عبر اللاسلكي، بالإضافة إلى تنفيذ 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة “نوفا” للأنباء أن العملية الأوروبية المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قامت برصد 37 رحلة جوية مشبوهة وراقبت 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطة نفطية خلال الشهر الفائت.

كما صرحت قيادة العملية بأن سفنًا تحمل العلم التركي، رفضت صعود أفراد العملية الأوروبية على متنها وتفتيش السفن المشبوهة 6 مرات منذ بدء العملية.

يُذكر أن قائد عملية إيريني البحرية ستيفانو توركيتّو، صرح في 29 أبريل الفائت أن أنشطة إيريني تُعد جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يشمل الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن العملية ليست الحل للأزمة في ليبيا، لكنها أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للسماح باستقرار دائم في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية