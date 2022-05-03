لجنة حقوق الإنسان: ندعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الصحفيين

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا دور الصحافة في دعم الديمقراطية، داعية إلى وضع حد للرقابة والعنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والصحافة المستقلة.

وجاء دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لوقف العنف ضد الصحفيين بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، مثمنة الدور الأساسي الذي تلعبه ‎حرية الصحافة في دعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، «بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ندعو إلى وضع حد للرقابة والعنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والصحافة المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تطال حرية الصحافة والإعلام».