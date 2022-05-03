مصدر لـ218: ميناء الزويتينة ما يزال مغلقا بسبب سوء الأحوال الجوية

قال مصدر ملاحي، في تصريح خاص لقناة 218، الثلاثاء، إن ميناء الزويتينة النفطي الذي رفعت عنه مؤسسة النفط مطلع الأسبوع الحالي حالة القوة القاهرة مؤقتًا؛ ما يزال مغلقًا بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، وإن ناقلتين يمكنهما شحن 1.6مليون برميل تنتظران في منطقة المخطاف يمكنهما نقل الشحنات فور تحسن الطقس، وهو ما قد يحدث خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، في حديثه لـ218، أن المحتجين الذين توصلت المؤسسة لاتفاق معهم بغية تصدير محدود للنفط خوفًا من حدوث “كارثة” بيئية؛ قد منحوا الإذن لعدد ناقلتين فقط لشحن كميات موجودة في صهاريج الميناء، استجابةً منهم لمناشدة المؤسسة صدرت الأحد.

وأغلق محتجون ميناء الزويتينة منتصف شهر أبريل الماضي، مطالبين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ بإدارة عادلة لإيرادات النفط.

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