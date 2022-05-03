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سقوط سدة بالمدينة الرياضية بنغازي يودي بحياة شخصين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثماني شابين توفيا أثر سقوط سدة عليهما في المدينة الرياضية وسط مدينة بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية لاخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الشابين سامي العمامي. وناصر التاورغي، لقيا مصرعهما أثناء فك سقف حديدي من المدينة الرياضية. فسقطت عليهما السدة، أودت بحياتهما على الفور.

يذكر أن هذة الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سجل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بينغازي. العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، نتيجة تعرضهم لحوادث أثناء جمع الحديد.

سقوط سدة بالمدينة الرياضية بنغازي يودي بحياة شابين

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