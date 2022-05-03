قناة الحدث .. 7 سنوات من الجهد والعمل لتعزيز مفاهيم الدولة ومحاربة التطرف

تحتفل قناة ليبيا الحدث بالذكرى السابعة لتأسيسها، سنوات أدت فيها القناة بكوادرها الوطنية دورا إعلاميا محوريا ومهما للغاية، وكانت على الدوام في مقدمة الصفوف لمواجهة الايدولوجيا المتطرفة والإرهابية ومواجهة فكر المليشيات والعصابات المارقة على الدولة.

قناة أسست علاقة متينة مع متابعيها وحظيت بثقة الشعب من خلال خطاب عقلاني متوازن يدعو للسلام ويؤكد على ثوابت بناء الدول وإرساء مؤسساتها بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض بين المدن والقبائل.

قناة واكبت منذ البداية حرب الإرهاب على بنغازي وكانت حاضرة في درنة الزاهرة وأجدابيا المجاهدة وسرت المقاومة .. وكان مراسلوها على خطوط النار في معارك التحرير الممتدة على رقعة الوطن من الجنوب إلى الغرب إلى الهلال النفطي وتجشمت إداراتها وطواقمها الفنية والإخبارية والبرامجية ومذيعيها أعباء الأمانة الثقيلة وأخطار التهديدات السافرة البغيضة.

قناة عززت يوما بيوم مفاهيم بناء مؤسسات الدولة كافة العسكرية منها والأمنية والانتقال من الحرب إلى البناء والاستقرار وأهمية الدولة المدنية

في ذكراها السابعة تستذكر قناة ليبيا الحدث كل الزملاء الذين وافاهم الأجل المحتوم أو عاجلتهم إصابة أو مرض وهم يقومون برسالتهم الصحفية القيمة من أجل إنقاذ ليبيا من مخططات الشر والفوضى.

وعودٌ على بدء تستمر قناة الحدث عملها الدؤوب دون كلل أو ملل لإيصال الرسائل الإعلامية لكافة المواطنين وإيصال سفينة البلاد إلى بر السلام والاستقرار والبناء في ظل مؤسسات عسكرية وأمنية ومدنية قوية ومحترفة ومهنية.