المنفي: إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح بأقلام مهنية واعية

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة إلى للقائمين على الإعلام، في ذكرى اليوم العالمي للصحافة.

وقال «المنفي» في تغريدة عبر حسابه على فيسبوك، “نحيي في اليوم العالمي للصحافة كل صحفي وصحفية، كل صوت وقلم مهني، يسعى إلى الحقيقة والنقد البناء، والحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسراً”.

وختم موضحًا أن “إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح، بأقلام مهنية واعية”.

تجدر الإشارة إلى أن انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كان قد قال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، إن “هذا اليومُ هو مناسبة تتيح لنا أن نسلط الضوء على الأهمية الجوهرية للعمل الذي يقوم به الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، رجالا ونساء، الذين يطالبون المتربعين على مقاعد السلطة بالشفافية ويسعون إلى مساءلتهم حتى إنهم كثيرا ما يعرضون أنفسهم لأخطار جمة في سبيل ذلك”.

وأضاف “غوتيريش”، أن “العديد من العاملين في وسائل الإعلام طيلة فترة جائحة كوفيد-19 من بين الناشطين في الخطوط الأمامية، قدموا تقارير دقيقة مستندة إلى معطيات علمية بهدف تنوير صناع القرار وإنقاذ أرواح الناس، لافتا انه فى الوقت ذاته، نجح الصحفيون الذين يتناولون قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث في استرعاء الانتباه العالمي إلى هذه الأزمة الكوكبية الثلاثية الأبعاد”.

وأوضح أن “اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة نكرم فيها العمل الجوهري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في مجاهرة المتربعين على السلطة بالحقيقة، وفضح الأكاذيب، وبناء مؤسسات ومجتمعات متينة قادرة على الصمود”.