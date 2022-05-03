البريقة للنفط: ننفي اختلاط البنزين بالمياه وغير مسؤولين عن تغير مواصفات الوقود

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، صحة الأنباء المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب والتي يشتبه كونها مختلطة بالمياه.

وأكدت، في بيان لها، أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالي من الشوائب والمواد الملوثة، مشددة على اتباعها لنظام وإجراءات خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، للتأكد من سلامة وجودة الوقود.

وشددت على أن الوقود المستلم من النواقل النفطية مطابق للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ويتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلدٍ المنشأ كذلك يتم أخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة.

وأوضحت أنه يتم إجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق.

لفتت إلى أنه بالنسبة للشحنات القادمة الى مستودع راس المنقار ومصراتة والزاوية يتم أخذ عينة متجانسة من قبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية.

وعبرت الشركة عن تضامنها مع المواطن فيما أصابه من ضرر مطالبة بمراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل وذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تأكل خزانات البعض الآخر بالاضافة لعدم اعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات.

ونوهت الشركة بانها تضع كافة مستنداتها الخاصة باستلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق وأنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود ان حدث خارج إطار مستودعاتها او محطاتها التابعة اليها مباشرة.