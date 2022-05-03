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باشاغا يحيي الصحفيين في يوم الصحافة العالمي ويدعوهم للالتزام بأخلاقياتها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دعا رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، متوجها إليهم بالتحية بمناسبة يوم الصحافة العالمي.

وقال باشاغا، “أدعو كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، وأؤكد على دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.

وتوجه باشاغا، بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، مترحما “على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم”.

وقال، “سنولي لإصلاح الصحافة والإعلام الأهمية التي يستحقها وسنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي؛ لإيماننا بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان.”


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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