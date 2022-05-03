باشاغا: الحكومة الليبية هي الشريك المناسب لبريطانيا للرد على روسيا

تعهد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في مقال رأي كتبه في صحيفة “التايمز” البريطانية؛ بدعم الموقف البريطاني تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا.

وعبّر باشاغا عن شعوره “بالرعب” عندما شاهد الهجوم الروسي على أوكرانيا، مستذكرًا دخول آلاف مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية منذ عام 2014، ومؤكدًا شجبه لتورط بوتين في ليبيا من خلال مرتزقته.

وأضاف باشاغا أن الغرب، الآن بقيادة بريطانيا؛ يواجه “التنمر الروسي” في أوكرانيا وحول العالم. مذكرًا دول الغرب بأن ليبيا هي أيضًا خط مواجهة مع الروس، وأن إخراج فاغنر من ليبيا يحتاج إلى مساعدة بريطانيا والتي يعتبرها “حليفًا لا يستغنى عنه” في القتال ضد المرتزقة الأجانب. معبرًا عن رغبته بتحقيق شراكة استراتيجية مع بريطانيا قائمة على التجارة والأمن والعمل الاستخباراتي المشترك.

وأشار باشاغا إلى الإمكانيات المتوافرة في ليبيا، مؤكدًا أن استئناف ضخ النفط سيُساعد على “فطم العالم عن النفط الروسي”، وأن النفط والغاز الليبيين سيُساعدان في تعويض النقص العالمي وتخفيض أسعار الوقود في بريطانيا.

واختتم باشاغا بمخاطبة السلطات البريطانية بالقول “أصدقائي البريطانيون، حكومتي مستعدة للعمل معكم لو أردتم شريكًا في أوروبا للرد ضد روسيا، وهي شريككم المناسب، ونأمل في فتح عقد قادم تعيد فيه ليبيا اكتشاف صداقتها مع بريطانيا”.

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