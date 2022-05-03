العثور على ملابس كان يرتديها مهاجر وجدت جثته على شواطئ طبرق – أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

نأفاد النقيب عبدالسلام شحاتة رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق لأخبار ليبيا 24 مساء اليوم الثلاثاء أن أمن السواحل طبرق عثر هذا مساء اليوم الثلاثاء على جثة مهاجر غير شرعي على شاطئ منطقة كمبوت شرق طبرق بحوالي 60 كيلو متر.

واوضح شحاتة أن الجثة وجدت متحللة وأصبحت هيكل عظمي بدون اي ملامح أو علامات تذكر . وتم إحضار الجثة إلى مشرحة مركز طبرق الطبي وتم تعديلها وتكفينها. ولم يتم العثور على أي مستندات حوزة المهاجر .

وتوضح الصور أن المهاجر كان يرتدي ملابس رياضية عليها علامة شركة ( اديدس ). وأخرى لونها رصاصي وبها خطوط صفراء. ربما يتعرف عليها ذويه من خلال ملابسه هذه.

يشار إلى أن هذه هي الجثة رقم 21 والتي ترجع إلى مركب مهاجرين. غرق مركبهم في الثاني عشر من شهر مارس الماضي قبالة شواطئ. شرق مدينة طبرق.

وأكد النقيب شحاتة أنه سيتم إخطار النيابة العامة بذلك وسيتم دفن الجثة بمقبرة طبرق الإسلامية في عدم التعرف عليها.

وفي سياق متصل رفعت المنظمة الألمانية سي ووتش دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وذلك لأن الوكالة رفضت كشف وثائق توضح بالتفصيل طبيعة العلاقة التي تربطها بخفر السواحل الليبي.

وأفادت أن القضية تعود إلى 30 يوليو الماضي، حيث رصدت سفينة سي ووتش 3 في ذلك اليوم اعتراض حرس السواحل الليبي قاربا يحمل 20 مهاجرا في المياه المالطية.

وأكدت أن المنظمة لم تتبلغ من أي سلطة بحرية عن وجود هذا القارب، في الوقت الذي كانت فيه هي السفينة الإنسانية الأقرب جغرافيًا لهذا القارب.

في حين عبرت المنظمة عن دهشتها من عدم تدخل السلطات المالطية آنذاك.